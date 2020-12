Covid: 16.308 nuovi casi su 176mila tamponi, altri 553 morti (Di sabato 19 dicembre 2020) Sono 16.308 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 176.185 tamponi processati. Ancora alto il numero dei decessi: 553 in un solo giorno. Il tasso di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 19 dicembre 2020) Sono 16.308 idi coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 176.185processati. Ancora alto il numero dei decessi: 553 in un solo giorno. Il tasso di ...

Agenzia_Ansa : #Covid, 16.308 positivi in Italia nelle ultime 24 ore, 553 le vittime #ANSA - paoloangeloRF : Covid, il bollettino di oggi 19 dicembre in Italia: 16.308 contagi e 533 morti - La Stampa - Anguill_S_Italy : Sabato 19 dicembre 2020 La pandemia Coronavirus: 16.308 positivi e 553 vittime nelle ultime 24 ore in Italia… - LaGazzettaWeb : Covid 19 in Italia, 16.308 nuovi casi e 553 morti nelle ultime 24 ore - laprovinciacr : Covid: in Italia 16.308 positivi e 553 vittime -