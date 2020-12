Covid, 16.308 nuovi casi e 553 morti: il bollettino del 19 dicembre (Di sabato 19 dicembre 2020) Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 19 dicembre: morti, contagi, guariti Ultime 24 ore nuovi casi: 16.308 Decessi: 553 Tamponi effettuati: 176.185 Guariti: 23.384 Ricoveri in ospedale: Ricoveri in terapia intensiva: I numeri della pandemia Attualmente positivi: 620.166 casi totali: 1.938.083 Decessi: 68.447 Guariti: 1.249.470 Ricoverati in terapia intensiva: Ricoverati in ospedale: In isolamento domiciliare: Secondo il bollettino di oggi, sabato 19 dicembre, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 16.308 i nuovi casi, contro i 17.992 di ieri, e 553 i morti (ieri erano stati 674), a fronte di 176.185 tamponi effettuati ... Leggi su tpi (Di sabato 19 dicembre 2020) Coronavirus Italia,Protezione civile oggi 19, contagi, guariti Ultime 24 ore: 16.308 Decessi: 553 Tamponi effettuati: 176.185 Guariti: 23.384 Ricoveri in ospedale: Ricoveri in terapia intensiva: I numeri della pandemia Attualmente positivi: 620.166totali: 1.938.083 Decessi: 68.447 Guariti: 1.249.470 Ricoverati in terapia intensiva: Ricoverati in ospedale: In isolamento domiciliare: Secondo ildi oggi, sabato 19, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 16.308 i, contro i 17.992 di ieri, e 553 i(ieri erano stati 674), a fronte di 176.185 tamponi effettuati ...

