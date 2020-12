Covid, 16.308 nuovi casi e 553 decessi nelle ultime 24 ore (Di sabato 19 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sono 16.308 i nuovi casi di Coronavirus, secondo i dati del Ministero della Salute, a fronte di 176.185 tamponi effettuati. I decessi, invece, sono 553 per un totale di 68.447 vittime da inizio emergenza. Con quelle di oggi diventano 1.938.083 le persone che hanno contratto il Covid da inizio pandemia, e 24.991.705 i tamponi complessivi effettuati. Attualmente i positivi in Italia sono 620.166 mentre sono 592.018 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 25.364 di cui 2.784 in terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 1.249.470, con un incremento di 23.384 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi è il Veneto (3.834), seguita da Lombardia (1.944), Emilia Romagna ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sono 16.308 idi Coronavirus, secondo i dati del Ministero della Salute, a fronte di 176.185 tamponi effettuati. I, invece, sono 553 per un totale di 68.447 vittime da inizio emergenza. Con quelle di oggi diventano 1.938.083 le persone che hanno contratto ilda inizio pandemia, e 24.991.705 i tamponi complessivi effettuati. Attualmente i positivi in Italia sono 620.166 mentre sono 592.018 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 25.364 di cui 2.784 in terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 1.249.470, con un incremento di 23.384 unità24 ore. La regione con il maggior numero diè il Veneto (3.834), seguita da Lombardia (1.944), Emilia Romagna ...

