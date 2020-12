Cosa si desidera da un centro di medicina estetica? Ce lo racconta Monica Fraia. (Di sabato 19 dicembre 2020) Monica Fraia è un giovane medico le cui abilità, competenza e bravura sono sulla bocca di tutti. La Cosa non poteva non suscitare stupore; un medico che si occupa di chirurgia e medicina estetica, che ... Leggi su gazzettatorino (Di sabato 19 dicembre 2020)è un giovane medico le cui abilità, competenza e bravura sono sulla bocca di tutti. Lanon poteva non suscitare stupore; un medico che si occupa di chirurgia e, che ...

Ultime Notizie dalla rete : Cosa desidera La posta di Gramellini: «La tecnica delle ‘briciole di pane’» Corriere della Sera Babbo Natale trova nei boschi di Mezzoldo letterina partita da Como un anno fa

La scoperta è del piccolo Giovanni, 8 anni, che si è visto recapitare a Barni (Como), dove abita, un piccolo dono che aveva indicato nella sua letterina lo scorso Natale ...

Montefusco: "Insigne come capitano lascia a desiderare. Sapete cosa diceva Lo Bello?"

Vincenzo Montefusco, ex allenatore, ha commentato ai microfoni di Televomero il caso Insigne, capitano azzurro espulso a San Siro.

