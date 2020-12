Cosa sappiamo della nuova variante del coronavirus in Gran Bretagna (Di sabato 19 dicembre 2020) Il premier britannico Johnson ha varato una serie di misure molto dure dopo che, nel Regno Unito, è stata trovata una versione mutata del virus Sars-CoV-2: non sembra più letale, ma pare diffondersi con estrema rapidità. I vaccini, secondo il consigliere del premier, «dovrebbero funzionare» Leggi su corriere (Di sabato 19 dicembre 2020) Il premier britannico Johnson ha varato una serie di misure molto dure dopo che, nel Regno Unito, è stata trovata una versione mutata del virus Sars-CoV-2: non sembra più letale, ma pare diffondersi con estrema rapidità. I vaccini, secondo il consigliere del premier, «dovrebbero funzionare»

