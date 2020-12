Cosa c'è davvero dietro al gelo Morgan-Amadeus per Sanremo - (Di sabato 19 dicembre 2020) Novella Toloni Il cantautore ha rivelato il retroscena legato alla sua partecipazione al Festival, svelando di esser stato convinto dal direttore artistico a proporre un brano poi rifiutato "La gara è un'altra vicenda rispetto alla giuria. E la prima è un caso di mobbing". Morgan torna a fare chiarezza su quanto accaduto con Amadeus e gli organizzatori del Festival di Sanremo. Il cantautore è finito fuori dalla lista dei 26 Big in gara alla prossima edizione di Sanremo 2021 e la sua durissima reazione lo ha fatto escludere anche dalla giuria di Sanremo Giovani, dove ricopriva il ruolo di giurato. A bruciare maggiormente, però, è l'esclusione da un Festival al quale Morgan non aveva mai fatto ufficiale iscrizione. Questo è il clamoroso retroscena svelato dall'artista ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 19 dicembre 2020) Novella Toloni Il cantautore ha rivelato il retroscena legato alla sua partecipazione al Festival, svelando di esser stato convinto dal direttore artistico a proporre un brano poi rifiutato "La gara è un'altra vicenda rispetto alla giuria. E la prima è un caso di mobbing".torna a fare chiarezza su quanto accaduto cone gli organizzatori del Festival di. Il cantautore è finito fuori dalla lista dei 26 Big in gara alla prossima edizione di2021 e la sua durissima reazione lo ha fatto escludere anche dalla giuria diGiovani, dove ricopriva il ruolo di giurato. A bruciare maggiormente, però, è l'esclusione da un Festival al qualenon aveva mai fatto ufficiale iscrizione. Questo è il clamoroso retroscena svelato dall'artista ...

NicolaPorro : Il racconto che è stato fatto in questi giorni sull’episodio dell’?????????????? '????????????????' risponde al coro politicamente… - TizianaFerrario : Incatenato picchiato ammanettato ucciso dai torturatori in un carcere egiziano. Che cosa aspettiamo a interrompere… - NicolaPorro : La ?????????? ???? ?????????????? che stiamo assistendo in queste ore è soltanto un bluff. Ecco cosa ha in mente davvero #Conte,… - ZumZumPapa : @FP1897J @AndreaPorta23 @Amaccagno66Anna @lorepregliasco @chedisagio Davvero una cosa ridicola e indegna anche di u… - Ariennoir1 : @martinberote questa cosa non avrà mai senso davvero non me la spiego. le più vicine a lui volevano addirittura cam… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa davvero Google down, cos'è successo davvero e cosa potrebbe ancora succedere Cyber Security 360 Calcio, Stati Uniti: lo juventino McKennie eletto miglior giocatore dell’anno

La federazione statunitense di calcio ha annunciato che il centrocampista Weston McKennie è stato premiato come miglior giocatore dell’anno 2020. Al suo quarto anno solare con la nazionale maschile de ...

Elezioni comunali a Napoli, Pd e M5S partono da Fico: «Ora una legge speciale»

I convitati di pietra sono i possibili candidati a sindaco finora messi in campo, cioè Roberto Fico - che di mestiere fa il Presidente della Camera in quota M5S - e i due ministri ...

La federazione statunitense di calcio ha annunciato che il centrocampista Weston McKennie è stato premiato come miglior giocatore dell’anno 2020. Al suo quarto anno solare con la nazionale maschile de ...I convitati di pietra sono i possibili candidati a sindaco finora messi in campo, cioè Roberto Fico - che di mestiere fa il Presidente della Camera in quota M5S - e i due ministri ...