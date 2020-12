Corso Francia, investì due 16enni a Roma: Pietro Genovese condannato a otto anni (Di sabato 19 dicembre 2020) Il gup di Roma ha condannato a otto anni Pietro Genovese per aver investito tra il 21 e 22 dicembre dello sCorso anno in Corso Francia a Roma Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli. Avevano entrambe 16 anni: stavano attraversando la strada e furono centrate in pieno dal suv su cui era a bordo Genovese. Il pm di Roma Roberto Felic aveva chiesto 5 anni per il 20enne, che ha scelto il rito abbreviato ed è stato condannato per omicidio stradale plurimo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) Il gup dihaper aver investito tra il 21 e 22 dicembre dello sanno inGaia Von Freymann e Camillagnoli. Avevano entrambe 16: stavano attraversando la strada e furono centrate in pieno dal suv su cui era a bordo. Il pm diRoberto Felic aveva chiesto 5per il 20enne, che ha scelto il rito abbreviato ed è statoper omicidio stradale plurimo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

