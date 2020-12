Coronavirus: Zingaretti, 'Pd ha spinto per nuove misure, no errori come in estate' (Di sabato 19 dicembre 2020) Roma, 19 dic. Adnkronos) - "Il Governo ha varato nuove misure di contenimento, molto severe, per contenere la pandemia. Accanto a questo ha definito e programmato nuovi sostegni per le attività economiche colpite. È stata una scelta giusta e il Partito Democratico, la nostra delegazione ha sollecitato e spinto in questa direzione. Ce ne assumiamo tutta la responsabilità". Lo scrive il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, su Fb. "La prima manovra economica per la ripresa è il contenimento della pandemia e troppe vite sono state interrotte a causa dell'aumento dei contagi. Abbiamo evitato gli errori di sottovalutazione commessi questa estate e messo a tacere le folli teorie negazioniste che hanno avuto un'influenza negativa sui comportamenti di molti". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) Roma, 19 dic. Adnkronos) - "Il Governo ha varatodi contenimento, molto severe, per contenere la pandemia. Accanto a questo ha definito e programmato nuovi sostegni per le attività economiche colpite. È stata una scelta giusta e il Partito Democratico, la nostra delegazione ha sollecitato ein questa direzione. Ce ne assumiamo tutta la responsabilità". Lo scrive il segretario del Pd, Nicola, su Fb. "La prima manovra economica per la ripresa è il contenimento della pandemia e troppe vite sono state interrotte a causa dell'aumento dei contagi. Abbiamo evitato glidi sottovalutazione commessi questae messo a tacere le folli teorie negazioniste che hanno avuto un'influenza negativa sui comportamenti di molti".

