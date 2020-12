Coronavirus, via libera negli Usa al vaccino Moderna. In Svezia dopo la strigliata del re scatta l’invito all’uso della mascherina sui mezzi pubblici (Di sabato 19 dicembre 2020) Usa EPA/KEVIN DIETSCH Il commissario della Fda Spephen HahnArriva l’atteso via libera della Food and drug administration per l’uso in emergenza del vaccino sviluppato da Moderna contro il Coronavirus. L’approvazione dell’agenzia del farmaco americana consente la somministrazione immediata per chi ha più di 18 anni, mentre quello già approvato di Pfizer può essere iniettato anche per chi ha 16 anni. Esulta il commissario della Fda, Spephen Hahn: «Con il processo di revisione trasparente e scientifico, due vaccini sono stati approvati in modo veloce nel rispetto di standard di sicurezza rigorosi». Gli accordi tra il governo degli Stati Uniti e Moderna prevedono una fornitura di circa 200 dosi, con quasi 6 milioni già in partenza per la prima fase di ... Leggi su open.online (Di sabato 19 dicembre 2020) Usa EPA/KEVIN DIETSCH Il commissarioFda Spephen HahnArriva l’atteso viaFood and drug administration per l’uso in emergenza delsviluppato dacontro il. L’approvazione dell’agenzia del farmaco americana consente la somministrazione immediata per chi ha più di 18 anni, mentre quello già approvato di Pfizer può essere iniettato anche per chi ha 16 anni. Esulta il commissarioFda, Spephen Hahn: «Con il processo di revisione trasparente e scientifico, due vaccini sono stati approvati in modo veloce nel rispetto di standard di sicurezza rigorosi». Gli accordi tra il governo degli Stati Uniti eprevedono una fornitura di circa 200 dosi, con quasi 6 milioni già in partenza per la prima fase di ...

Entra nel vivo la nuova fase della lotta al Coronavirus. La Regione è infatti pronta a dare il via alla prima fase della campagna vaccinale, che partirà a inizio gennaio, non appena il primo ...

Fincantieri valuta aumento di capitale per fare shopping «Nessuna decisione»

Il mare e il ferro sono da sempre le bussole della società guidata da Giuseppe Bono, che nel tempo ha via via ampliato il ... considerando l’impatto del Covid-19, a fine anno il debito netto ...

