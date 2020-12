Coronavirus, nuovo ceppo in Gran Bretagna: Johnson annuncia lockdown immediato (Di sabato 19 dicembre 2020) Boris Johnson ha dovuto fare marcia indietro di fronte al diffondersi di una nuova variante del Covid-19 nel Sud Est dell’Inghilterra e nella zona di Londra. Il primo ministro britannico ha annunciato restrizioni estreme per le aree più colpite per tutte le festività natalizie, data la maggiore trasmissibilità che sembra avere questo ceppo di Coronavirus. Analoghe decisioni sono state prese dalla Scozia, dove Nicola Sturgeon ha introdotto un nuovo lockdown dal 26 dicembre. In Galles entrerà invece in vigore questa sera come per l’Inghilterra. Inghilterra, trovato nuovo ceppo di Coronavirus In una conferenza stampa, Boris Johnson ha presentato ripensamenti per un allentamento delle misure anti-contagio per ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 19 dicembre 2020) Borisha dovuto fare marcia indietro di fronte al diffondersi di una nuova variante del Covid-19 nel Sud Est dell’Inghilterra e nella zona di Londra. Il primo ministro britannico hato restrizioni estreme per le aree più colpite per tutte le festività natalizie, data la maggiore trasmissibilità che sembra avere questodi. Analoghe decisioni sono state prese dalla Scozia, dove Nicola Sturgeon ha introdotto undal 26 dicembre. In Galles entrerà invece in vigore questa sera come per l’Inghilterra. Inghilterra, trovatodiIn una conferenza stampa, Borisha presentato ripensamenti per un allentamento delle misure anti-contagio per ...

