Coronavirus | news Bollettino | 16 308 nuovi casi su 176 185 tamponi | 553 morti LIVE

(Di sabato 19 dicembre 2020) Il tasso di positività scende al 9,2%. Calano ricoveri ordinari (-405, ora 25.364) e terapie intensive (-35, ora 2.784). È in vigore il decreto anti-Covid per le festività. Dal 24 dicembre al 6 gennaio Italia in zona rossa nei festivi e prefestivi. Consentiti spostamenti nelle seconde case nella propria Regione. La Provincia autonoma di Bolzano, Toscana e Valle d'Aosta passeranno in giallo da domenica per scadenza dell'ordinanza vigente. In Campania verranno mantenute le restrizioni della zona arancione