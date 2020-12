Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi sabato 19 dicembre 2020: 1.410 nuovi casi (631 a Roma) e 41 decessi (Di sabato 19 dicembre 2020) il bollettino di oggi sabato 19 dicembre 2020: 1.410 nuovi casi e 41 decessi su 15 mila tamponi (-932 rispetto a ieri). Il numero dei guariti è di 1.939. Diminuiscono quindi i casi, i decessi, i ... Leggi su leggo (Di sabato 19 dicembre 2020) ildi19: 1.410e 41su 15 mila tamponi (-932 rispetto a ieri). Il numero dei guariti è di 1.939. Diminuiscono quindi i, i, i ...

ladyonorato : Ecco il favoloso “modello Italia”: Coronavirus. Italia prima al mondo per tasso morti su abitanti. #CONTEDIMETTITI… - fattoquotidiano : Coronavirus, l’accusa del re di Svezia: “Nel nostro Paese molti morti, abbiamo fallito. Il popolo ha sofferto” - MediasetTgcom24 : Coronavirus, oltre 75 milioni di contagi nel mondo #Coronavirus - Nclosing123 : E chi non ha i mezzi per andarci? Spero non si pretenderà che gli anziani si facciano ore di viaggio per vaccinarsi… - infoitsalute : Aggiornamento Coronavirus 19/12. Nel modenese 269 nuovi casi, in Emilia 1.641 e 73 decessi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus nel mondo: superati i 75 milioni di contagi. Usa, via libera al vaccino Moderna la Repubblica Covid, 380 nuovi contagi e nove morti. Oltre 15mila persone in isolamento

Sono 380 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna, si registrano nove morti. Sono gli ultimi dati diffusi dall’Unità di crisi regionale per l’emergenza Covid-19. I decessi odierni fanno salire a 65 ...

Coronavirus, scatta il lockdown duro per Londra a Natale

Natale "cancellato" per Londra. La capitale britannica sta per essere inserita all'interno di un nuovo livello di allerta anti-Covid, chiamato 'Tier 4', che prevede l'obbligo di restare a casa nel co.

