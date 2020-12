Coronavirus, meno nuovi casi ma ancora tanti morti. Aifa: in Italia prime fiale di vaccino il 25 dicembre (Di sabato 19 dicembre 2020) Sono 16.308 i nuovi contagiati e 553 i morti nelle ultime 24 ore in Italia. E' quanto riporta l'odierno bollettino sull'emergenza Coronavirus del ministero della Salute-Iss. Ieri i nuovi casi positivi erano stati 17.992, 674 i decessi. Sempre nelle ultime 24 ore, sono entrate in terapia intensiva 160 le persone, ma in termini relativi calano di 35 unità i ricoverati nello stesso reparto, che oggi sono 2.784. Cala di 440 il numero complessivo di persone ricoverate, e oggi se ne contano 28.148. Il numero di persone dimesse o guarite dall'inizio della pandemia in Italia è di 1.249.470, con un aumento di 23.384 persone nelle ultime 24 ore. Sul fronte tamponi, nelle ultime 24 ore se ne sono fatti 176.185, ieri 179.800. Il numero di tamponi dall'inizio della pandemia è ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 19 dicembre 2020) Sono 16.308 icontagiati e 553 inelle ultime 24 ore in. E' quanto riporta l'odierno bollettino sull'emergenzadel ministero della Salute-Iss. Ieri ipositivi erano stati 17.992, 674 i decessi. Sempre nelle ultime 24 ore, sono entrate in terapia intensiva 160 le persone, ma in termini relativi calano di 35 unità i ricoverati nello stesso reparto, che oggi sono 2.784. Cala di 440 il numero complessivo di persone ricoverate, e oggi se ne contano 28.148. Il numero di persone dimesse o guarite dall'inizio della pandemia inè di 1.249.470, con un aumento di 23.384 persone nelle ultime 24 ore. Sul fronte tamponi, nelle ultime 24 ore se ne sono fatti 176.185, ieri 179.800. Il numero di tamponi dall'inizio della pandemia è ...

