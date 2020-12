Coronavirus, le vittime sono 553. 16.308 positivi al tampone (Di sabato 19 dicembre 2020) Il bollettino del 19 dicembre sono 553 i nuovi decessi legati al Coronavirus registrati oggi, 19 dicembre, nel bollettino diffuso dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Il totale delle vittime sale a 68.447. Ieri, 18 dicembre, i morti segnalati erano 674. Due giorni fa, invece, 683. I nuovi positivi sono invece 16.308 su 176.185 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. In tutto, i test fatti dall’inizio della pandemia raggiungono quota 24.991.705. Ieri i casi di Covid-19 segnalati erano stati +17.992 su 179.800 tamponi. Attualmente ci sono 620.166 persone contagiate, su un totale di 1.938.083 casi registrati da febbraio. Per quanto riguarda i guariti e i dimessi, sono in tutto 1.249.470 (ieri 1.226.086, +23.384). 25.364 invece i ricoveri (ieri 25.769), ... Leggi su open.online (Di sabato 19 dicembre 2020) Il bollettino del 19 dicembre553 i nuovi decessi legati alregistrati oggi, 19 dicembre, nel bollettino diffuso dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Il totale dellesale a 68.447. Ieri, 18 dicembre, i morti segnalati erano 674. Due giorni fa, invece, 683. I nuoviinvece 16.308 su 176.185 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. In tutto, i test fatti dall’inizio della pandemia raggiungono quota 24.991.705. Ieri i casi di Covid-19 segnalati erano stati +17.992 su 179.800 tamponi. Attualmente ci620.166 persone contagiate, su un totale di 1.938.083 casi registrati da febbraio. Per quanto riguarda i guariti e i dimessi,in tutto 1.249.470 (ieri 1.226.086, +23.384). 25.364 invece i ricoveri (ieri 25.769), ...

