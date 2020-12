Coronavirus Italia, Nuovo Maxi Focolaio, oltre 70 positivi. Esploso poco fa: ecco dove (Di sabato 19 dicembre 2020) La Asl di Viterbo ha comunicato che sono 70 in tutto le suore del Convento di Tuscania positive al Coronavirus. Alle venti contagiate di cui era stata data notizia ieri, si sommano altri 50 tamponi positivi rilevati nella giornata di oggi. Coronavirus, 70 suore positive nel Convento di Tuscania "Si è conclusa l'indagine epidemiologica e sono state attivate tutte le misure di isolamento della struttura e di prevenzione al fine del contenimento della diffusione del virus", ha comunicato comunica l'Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio. Come appreso da Fanpage.it i focolai nei conventi del Viterbese emersi nei giorni scorsi (Celleno e Montefiascone) oltre a quello di oggi, hanno tutti un link epidemiologico al convento di San Francesco a Bagnoregio, con 104 suore positive. Le religiose avrebbero avuto ... Leggi su howtodofor (Di sabato 19 dicembre 2020) La Asl di Viterbo ha comunicato che sono 70 in tutto le suore del Convento di Tuscania positive al. Alle venti contagiate di cui era stata data notizia ieri, si sommano altri 50 tamponirilevati nella giornata di oggi., 70 suore positive nel Convento di Tuscania "Si è conclusa l'indagine epidemiologica e sono state attivate tutte le misure di isolamento della struttura e di prevenzione al fine del contenimento della diffusione del virus", ha comunicato comunica l'Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio. Come appreso da Fanpage.it i focolai nei conventi del Viterbese emersi nei giorni scorsi (Celleno e Montefiascone)a quello di oggi, hanno tutti un link epidemiologico al convento di San Francesco a Bagnoregio, con 104 suore positive. Le religiose avrebbero avuto ...

