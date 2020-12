Coronavirus Italia, il bollettino del 19 dicembre: 16.308 nuovi casi, 553 decessi (Di sabato 19 dicembre 2020) Sono 16.308 i nuovi casi di Coronavirus, e 553 i morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati sui casi registrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva. nuovi casi: 16.308 (ieri 17.992) casi testati:



Tamponi (diagnostici e di controllo): 176.185 (ieri 179.800) Attualmente positivi: 620.166, -7.632 (ieri 627.798) Ricoverati:



(ieri 25.769, -658) Ricoverati in Terapia Intensiva:



Tamponi (diagnostici e di controllo): 176.185 (ieri 179.800)
Attualmente positivi: 620.166, -7.632 (ieri 627.798)
Ricoverati: 25.111 (ieri 25.769, -658)
Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.784 (ieri 2.819, -36, 189 nuovi)
Totale casi positivi: 1.938.083 (ieri 1.921.778)
Deceduti: 68.447, +553 (ieri 67.894)
Totale Dimessi/Guariti: 1.249.470 (ieri 1.226.086)

