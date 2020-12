Coronavirus, in Veneto 3.834 nuovi positivi e 114 morti. Zaia: «L’infezione c’è, ora si pensi ai ristori» – Il video (Di sabato 19 dicembre 2020) Sono +3.834 i contagi nelle ultime 24 ore in Veneto con un’incidenza dei positivi del 6,52%. Effettuati 18.924 tamponi molecolari, 39.877 quelli rapidi: il totale è di oltre 58mila tamponi in 24 ore. 114 le nuove vittime: il totale dei decessi per Covid in Veneto sale a quota 5.382. In terapia intensiva ci sono ancora 369 pazienti (+4), i ricoverati in aerea non critica sono 2.844 (-89), i ricoverati totali sono 3.213, i dimessi 9.415 (+170), gli attualmente positivi 97.816 (-198). La conferenza Decade l’ordinanza regionale Alla luce del decreto di Natale di ieri, fino al 23 dicembre ore 24 resta in vigore l’ordinanza della regione Veneto, ovvero una zona arancione light con chiusura dei confini comunali dalle 14. Dal 24 dicembre decade: «Faremo una revoca». «L’infezione ... Leggi su open.online (Di sabato 19 dicembre 2020) Sono +3.834 i contagi nelle ultime 24 ore incon un’incidenza deidel 6,52%. Effettuati 18.924 tamponi molecolari, 39.877 quelli rapidi: il totale è di oltre 58mila tamponi in 24 ore. 114 le nuove vittime: il totale dei decessi per Covid insale a quota 5.382. In terapia intensiva ci sono ancora 369 pazienti (+4), i ricoverati in aerea non critica sono 2.844 (-89), i ricoverati totali sono 3.213, i dimessi 9.415 (+170), gli attualmente97.816 (-198). La conferenza Decade l’ordinanza regionale Alla luce del decreto di Natale di ieri, fino al 23 dicembre ore 24 resta in vigore l’ordinanza della regione, ovvero una zona arancione light con chiusura dei confini comunali dalle 14. Dal 24 dicembre decade: «Faremo una revoca». «...

