Coronavirus: in Toscana 540 nuovi casi positivi e 25 decessi (Di sabato 19 dicembre 2020) Firenze, 19 dic. - (Adnkronos) - In Toscana sono 540 i positivi in più rispetto a ieri, su un totale, da inizio epidemia, pari a 115.300 unità. I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 540 casi odierni è di 51 anni circa (il 9% ha meno di 20 anni, il 19% tra 20 e 39 anni, il 37% tra 40 e 59 anni, il 23% tra 60 e 79 anni, il 12% ha 80 anni o più). I guariti crescono dell'1% e raggiungono quota 98.859 (85,7% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.780.010, 11.028 in più rispetto a ieri, di cui il 4,9% positivo. Sono, invece, 3.976 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 13,6% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 4.736 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente ...

