Coronavirus: in Toscana 540 nuovi casi positivi e 25 decessi (3) (Di sabato 19 dicembre 2020) (Adnkronos) - Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 1.187 (13 in meno rispetto a ieri, meno 1,1%), 189 in terapia intensiva (2 in meno rispetto a ieri, meno 1%). Le persone complessivamente guarite sono 98.859 (1.008 in più rispetto a ieri, più 1%): 418 persone clinicamente guarite (3 in più rispetto a ieri, più 0,7%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione e 98.441 (1.005 in più rispetto a ieri, più 1%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con tampone negativo. Sono 3.415 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 1.158 a Firenze, 229 a Prato, 262 a Pistoia, 368 a Massa Carrara, 311 a Lucca, 388 a Pisa, 256 a Livorno, 205 ad Arezzo, 108 a Siena, 81 a Grosseto, 49 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) (Adnkronos) - Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 1.187 (13 in meno rispetto a ieri, meno 1,1%), 189 in terapia intensiva (2 in meno rispetto a ieri, meno 1%). Le persone complessivamente guarite sono 98.859 (1.008 in più rispetto a ieri, più 1%): 418 persone clinicamente guarite (3 in più rispetto a ieri, più 0,7%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione e 98.441 (1.005 in più rispetto a ieri, più 1%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con tampone negativo. Sono 3.415 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 1.158 a Firenze, 229 a Prato, 262 a Pistoia, 368 a Massa Carrara, 311 a Lucca, 388 a Pisa, 256 a Livorno, 205 ad Arezzo, 108 a Siena, 81 a Grosseto, 49 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori ...

