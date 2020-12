Coronavirus: in Sicilia 878 nuovi positivi e 22 decessi (Di sabato 19 dicembre 2020) Sono 878 i nuovi casi di Covid registrati oggi in Sicilia, lo stesso numero di pazienti che risultano guariti; 7.237 i tamponi eseguiti e 22 i decessi , che portano il totale a 2.131. Con i nuovi casi ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 19 dicembre 2020) Sono 878 icasi di Covid registrati oggi in, lo stesso numero di pazienti che risultano guariti; 7.237 i tamponi eseguiti e 22 i, che portano il totale a 2.131. Con icasi ...

FicarraePicone : “Valeria, 32enne con la sindrome di Down, morta SOLA ricoverata in ospedale al Policlinico di Palermo a causa del C… - zazoomblog : Coronavirus: in Sicilia 878 nuovi positivi e 22 decessi - #Coronavirus: #Sicilia #nuovi - QdSit : Coronavirus, Sicilia, 878 sia i nuovi positivi, sia i guariti. Oltre settemila tamponi #qds #qdsnotizie… - amerigormea : RT @Adnkronos: #Coronavirus #Sicilia, 878 contagi e 22 morti: il #bollettino - NuovoSud : Coronavirus in Sicilia, 878 nuovi positivi e 22 decessi: a Catania 278 contagi -