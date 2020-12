Coronavirus, in Lombardia sale il numero delle vittime: 105 in 24 ore. 1.944 i nuovi contagi (Di sabato 19 dicembre 2020) Il bollettino del 19 dicembre Sabato 19 dicembre scendono ancora i nuovi casi di Coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore: 1.944 contro i 2.744 di ieri. In aumento invece il numero dei decessi: +105 (ieri +60) per un totale di 24.330 vittime registrate dall’inizio del monitoraggio. Sono 27.044 i nuovi tamponi effettuati, in calo rispetto ai test registrati dal bollettino di ieri, 18 dicembre, quando erano 33.846. Ancora segno meno per le terapie intensive: – 10, con un numero di ingressi giornalieri pari a 14. Attualmente il totale dei ricoverati in intensiva hanno raggiunto quota 592, gli ospedalizzati con sintomi sono invece 4.495. Il totale dei guariti e dimessi arriva a 365.440, (il 19 dicembre 363.044, 360.529 due giorni fa). Leggi ... Leggi su open.online (Di sabato 19 dicembre 2020) Il bollettino del 19 dicembre Sabato 19 dicembre scendono ancora icasi diregistrati innelle ultime 24 ore: 1.944 contro i 2.744 di ieri. In aumento invece ildei decessi: +105 (ieri +60) per un totale di 24.330registrate dall’inizio del monitoraggio. Sono 27.044 itamponi effettuati, in calo rispetto ai test registrati dal bollettino di ieri, 18 dicembre, quando erano 33.846. Ancora segno meno per le terapie intensive: – 10, con undi ingressi giornalieri pari a 14. Attualmente il totale dei ricoverati in intensiva hanno raggiunto quota 592, gli ospedalizzati con sintomi sono invece 4.495. Il totale dei guariti e dimessi arriva a 365.440, (il 19 dicembre 363.044, 360.529 due giorni fa). Leggi ...

RegLombardia : #Covid19 Leggi le misure del Decreto Natale del Governo (172/2020) valide su tutto il territorio nazionale dal 24… - repubblica : Coronavirus, in Lombardia primi vaccini dal 4 gennaio per medici, Rsa e forze dell'ordine: si parte con 300 mila do… - RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-18) e nei reparti (-153). A fronte di 31.587 tam… - mattinodinapoli : Coronavirus in Lombardia, il bollettino di oggi sabato 19 dicembre: 1.944 nuovi positivi e 105 decessi - rep_milano : Coronavirus, il bollettino di oggi 19 dicembre in Lombardia: 1.944 nuovi casi e 105 vittime [aggiornamento delle 17… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lombardia Coronavirus in Lombardia, il bollettino di oggi. Contagi Covid del 19 dicembre IL GIORNO Coronavirus, il bollettino di oggi 19 dicembre

Sono ancora oltre 100 i decessi in Veneto (114) e in Lombardia (105). In Emilia Romagna sono stati registrati 73 decessi mentre nel Lazio sono 41 le vittime collegate al coronavirus. Il Piemonte ha ...

Covid: 16.308 nuovi casi su 176mila tamponi, altri 553 morti

Sono 16.308 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore ... maggior numero di tamponi positivi nelle ultime 24 ore figurano Veneto (3.834), Lombardia (1.944), Emilia Romagna ...

Sono ancora oltre 100 i decessi in Veneto (114) e in Lombardia (105). In Emilia Romagna sono stati registrati 73 decessi mentre nel Lazio sono 41 le vittime collegate al coronavirus. Il Piemonte ha ...Sono 16.308 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore ... maggior numero di tamponi positivi nelle ultime 24 ore figurano Veneto (3.834), Lombardia (1.944), Emilia Romagna ...