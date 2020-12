Coronavirus, in Italia record nel mondo per vittime: il bollettino di oggi (Di sabato 19 dicembre 2020) In Italia il Coronavirus è una minaccia che non può essere sottovalutata, come sancisce anche il decreto legge che introduce restrizioni per le festività natalizie. Una necessità nel contesto Italiano, uno dei più colpiti al mondo dal Covid-19, come certifica anche la John Hopkins University. La prestigiosa università americana presenta uno studio in cui il nostro Paese registra il maggior numero di vittime al mondo per Coronavirus, 112,35 morti ogni 100mila abitanti. Coronavirus, il bollettino di oggi 19 dicembre I dati riportati oggi dal ministero della Salute mostrano 16.308 nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore (-1.648 rispetto a ieri), su 176.185 tamponi ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 19 dicembre 2020) Inilè una minaccia che non può essere sottovalutata, come sancisce anche il decreto legge che introduce restrizioni per le festività natalizie. Una necessità nel contestono, uno dei più colpiti aldal Covid-19, come certifica anche la John Hopkins University. La prestigiosa università americana presenta uno studio in cui il nostro Paese registra il maggior numero dialper, 112,35 morti ogni 100mila abitanti., ildi19 dicembre I dati riportatidal ministero della Salute mostrano 16.308 nuovi casi dinelle ultime 24 ore (-1.648 rispetto a ieri), su 176.185 tamponi ...

