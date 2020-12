Coronavirus in Irpinia, 79enne deceduta al Moscati (Di domenica 20 dicembre 2020) È deceduta questa mattina, nell'area Covid del plesso Landolfi di Solofra dell'Azienda ospedaliera Moscati, una 79enne di Flumeri (Av), ricoverata dal 2 dicembre scorso. Leggi su avellinotoday (Di domenica 20 dicembre 2020) Èquesta mattina, nell'area Covid del plesso Landolfi di Solofra dell'Azienda ospedaliera, unadi Flumeri (Av), ricoverata dal 2 dicembre scorso.

