Coronavirus, il punto: nel Lecchese 46 nuovi contagi, scende il rapporto tamponi/positivi (Di sabato 19 dicembre 2020) Nelle ultime ventiquattro ore nel Lecchese sono 46 i tamponi positivi al Covid-19, con un totale di test effettuati in regione di poco superiore a 27mila. Il totale delle persone contagiate nel ... Leggi su leccotoday (Di sabato 19 dicembre 2020) Nelle ultime ventiquattro ore nelsono 46 ial Covid-19, con un totale di test effettuati in regione di poco superiore a 27mila. Il totale delle personeate nel ...

generacomplotti : #fakeNews L'Ing. Negri ha detto che il #Coronavirus non è stato messo a punto da Grisù per arricchire le aziende fa… - babbuezzu : #Natale2020 inizio 2020 parlava di immunità di gregge #BorisJohnson è sul punto di cancellare il Natale per milion… - PatrizSarda : RT @SardegnaG: #Coronavirus, il punto: altri 10 morti ieri in #Sardegna, con 285 nuovi casi, calano i ricoveri di 11 unità, 15mila cittadin… - infoitinterno : Coronavirus, il punto di Luca Zaia: «Le curve stanno segnando una flessione, ma i dati vanno confermati» - BEPPESARNO : ...Trattare il tema del #coronavirus, o di #GiulioRegeni o degli anni di piombo per pochi minuti ê svilire TOTALMEN… -