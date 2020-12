Coronavirus | il bollettino di oggi 19 dicembre

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 19 dicembre 2020) Francesca Galici Continua la lenta discesa dei ricoveri nei reparti dedicati ale di terapia intensiva negli ospedali nazionali; ancora 553 i decessi Sono 16.308 i nuovi casi diregistrati nelle ultime 24 ore, rilevati su 176.185 tamponi processati in più rispetto al giorno precedente. Continuano a scendere gli attualmente positivi nel Paese, chesono 620.166, in calo rispetto a ieri grazie ai 23.384 ma anche a causa di 553 decessi. Si riduce anche la pressione ospedaliera, con il saldo nazionale dei ricoveri e delle terapie intensive ancora in negativo. Si sono liberati 440 posti letto nei reparti di medicina generale Covid negli ospedali italiani e 35 posti in terapia intensiva. Sono ancora oltre 100 i decessi in Veneto (114) e in Lombardia (105). In Emilia Romagna sono stati registrati 73 ...