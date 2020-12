Coronavirus | il bollettino di oggi 19 dicembre | 16 308 nuovi casi e 553 vittime | oltre 100 i morti in Veneto e Lombardia | 41 nel Lazio

(Di sabato 19 dicembre 2020) Gli aggiornamenti sull'emergenzain Italia neldel ministero della Salute disabato 192020. I, i decessi e i numeri dei ricoveri in terapia intensiva: ...

Coronavirus Veneto, 3.834 contagi e 114 morti: il bollettino. Coronavirus, il bollettino di oggi 19 dicembre: 16.308 nuovi casi con 176.185 tamponi e 553 decessi. Coronavirus, 12 nuovi decessi in Liguria segnalati nel bollettino odierno (Sabato 19 dicembre)

Ci sono 26 contagiati in più ad Arezzo e provincia. Ieri erano stati 22 e giovedì 21. Nessun deceduto (ieri 4, superati i ...Il report di sabato 19 dicembre fornito dalla Regione. I nuovi guariti/dimessi da ieri sono 2.396 e le persone in terapia intensiva sono 592, 10 in meno di ieri ...