Coronavirus, il bollettino di oggi: 16.308 casi e 553 morti nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività torna a scendere (Di sabato 19 dicembre 2020) Nuovi casi di contagio in netta diminuzione. Secondo il bollettino giornaliero del ministero della Salute sono stati 16.308 nelle ultime 24 ore, a fronte dei 17.992 di ieri. I tamponi effettuati sono 176.185 (ieri 179.800) con un tasso di positività che torna a scendere al 9,2% (ieri era risalito 10%). Le vittime sono 553 (ieri erano state 674), per un totale di 68.447 decessi dall’inizio dell’epidemia. Gli attualmente positivi sono 620.166 (-7.632), 592.018 dei quali si trovano in isolamento domiciliare (-7.192). I guariti sono 23.384 in più. L'articolo LA NOTIZIA. Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 19 dicembre 2020) Nuovidi contagio in netta diminuzione. Secondo ilgiornaliero del ministero della Salute sono stati 16.30824 ore, a fronte dei 17.992 di ieri. I tamponi effettuati sono 176.185 (ieri 179.800) con undicheal 9,2% (ieri era risalito 10%). Le vittime sono 553 (ieri erano state 674), per un totale di 68.447 decessi dall’inizio dell’epidemia. Gli attualmente positivi sono 620.166 (-7.632), 592.018 dei quali si trovano in isolamento domiciliare (-7.192). I guariti sono 23.384 in più. L'articolo LA NOTIZIA.

repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 19 dicembre: 16.308 nuovi casi con 176.185 tamponi e 553 decessi - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 19 dicembre: 16.308 nuovi casi e 553 morti - SkyTG24 : 'Siamo costretti ad agire', ha detto #Merkel, prendendo atto delle 'moltissime morti' dovute all'epidemia di… - maurizioi : RT @RaiNews: I dati del #coronavirus in Italia - infoitinterno : Bollettino Coronavirus Italia, 16.308 contagi e 553 morti per Covid: i dati di sabato 19 dicembre -