Coronavirus, i positivi in aumento: i nuovi casi sfondano quota 100 (Di sabato 19 dicembre 2020) 101 positivi di cui 73 sintomatici. E' evidente l'aumento dei casi sul territorio cesenate, lo riporta il consueto report della Regione. Venerdì i casi erano stati 87, in pratica raddoppiati rispetto ... Leggi su cesenatoday (Di sabato 19 dicembre 2020) 101di cui 73 sintomatici. E' evidente l'deisul territorio cesenate, lo riporta il consueto report della Regione. Venerdì ierano stati 87, in pratica raddoppiati rispetto ...

