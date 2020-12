TV7Benevento : Coronavirus: Baldassarre (Lega), 'finte aperture e vera prigione per famiglie'... - RobertoZucchi11 : Idrossiclorochina, scossone al regime Covid. Baldassarre (Lega): 'La politica chieda scusa' - Il Tempo… - SR_Baldassarre : AVEVAMO RAGIONE! La politica e le istituzioni chiedano scusa per la loro ingerenza e riportino al centro il ruolo d… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Baldassarre

OlbiaNotizie

E’ stata inaugurata, in questi giorni, presso la Cardiologia dell’ospedale di Savigliano la prima “Syncope Unit” della provincia di Cuneo.L’iniziativa consiste nella consegna di pacchi alimentari per cercare di donare loro un po’ di tranquillità e serenità a chi soffre. Il piano inizialmente destinato a 30 famiglie, ripartite per i muni ...