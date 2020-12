Convocati Spezia: Italiano costretto a rinunciare ad un attaccante (Di sabato 19 dicembre 2020) Lo Spezia affronterà domani l’Inter in una gara che si annuncia difficile per i liguri: ecco i Convocati di mister Italiano per la sfida Lo Spezia affronterà l’Inter domani a San Siro. Vincenzo Italiano ha stilato la lista dei Convocati: oltre a Chabot (squalificato), il tecnico deve fare a meno anche di Verde in attacco. Portieri: 12.Krapikas, 77.Rafael, 94.ProvedelDifensori: 5.Marchizza, 7.Sala, 19.Terzi, 20.Bastoni, 21.Ferrer, 28.Erlic, 34.Ismajli, 69.Vignali.Centrocampisti: 4.Acampora, 6.Mora, 8.Ricci, 10.Agoume, 15.Mastinu, 16.Bartolomei, 24.Estevez, 25.Maggiore, 26.Pobega, 27.DeiolaAttaccanti: 11.Gyasi, 17.Farias, 18.Nzola, 80.Agudelo, 91.Piccoli Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 dicembre 2020) Loaffronterà domani l’Inter in una gara che si annuncia difficile per i liguri: ecco idi misterper la sfida Loaffronterà l’Inter domani a San Siro. Vincenzoha stilato la lista dei: oltre a Chabot (squalificato), il tecnico deve fare a meno anche di Verde in attacco. Portieri: 12.Krapikas, 77.Rafael, 94.ProvedelDifensori: 5.Marchizza, 7.Sala, 19.Terzi, 20.Bastoni, 21.Ferrer, 28.Erlic, 34.Ismajli, 69.Vignali.Centrocampisti: 4.Acampora, 6.Mora, 8.Ricci, 10.Agoume, 15.Mastinu, 16.Bartolomei, 24.Estevez, 25.Maggiore, 26.Pobega, 27.DeiolaAttaccanti: 11.Gyasi, 17.Farias, 18.Nzola, 80.Agudelo, 91.Piccoli Leggi su Calcionews24.com

