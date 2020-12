Convocati Benevento: Inzaghi ne chiama 24. Ecco i dettagli (Di sabato 19 dicembre 2020) Il Benevento domani affronterà il Genoa al Vigorito: Inzaghi vuole continuare la bella stagione dei giallorossi. Ecco i Convocati per la sfida Il Benevento domani proverà a regalarsi un’altra vittoria al Vigorito contro il Genoa: Inzaghi ha diramato la lista dei Convocati per la gara di domani. Manca ovviamente Schiattarella, espulso contro la Lazio. Ecco la lista dei Convocati. Portieri: Montipò, Manfredini, Lucatelli, Gori.Difensori: Letizia, Tuia, Glik, Foulon, Pastina, Barba.Centrocampisti: Del Pinto, Tello, Viola, Dabo, Improta, Insigne, Ionita, Hetemaj.Attaccanti: Lapadula, Caprari, Di Serio, Moncini, Sau, Iago Falque. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 dicembre 2020) Ildomani affronterà il Genoa al Vigorito:vuole continuare la bella stagione dei giallorossi.per la sfida Ildomani proverà a regalarsi un’altra vittoria al Vigorito contro il Genoa:ha diramato la lista deiper la gara di domani. Manca ovviamente Schiattarella, espulso contro la Lazio.la lista dei. Portieri: Montipò, Manfredini, Lucatelli, Gori.Difensori: Letizia, Tuia, Glik, Foulon, Pastina, Barba.Centrocampisti: Del Pinto, Tello, Viola, Dabo, Improta, Insigne, Ionita, Hetemaj.Attaccanti: Lapadula, Caprari, Di Serio, Moncini, Sau, Iago Falque. Leggi su Calcionews24.com

