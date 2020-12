Conte tra gaffe | crisi di nervi e massacro social | “Sacrifici ora per salvare il Carnevale? Cialtroni”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 19 dicembre 2020)è allo sbando. La conferenza stampa del premier– regia di Rocco Casalino – non è stata delirante solo sotto il profilo sostanziale. La forma, i toni, le, le risposte irate alle domande dei giornalisti accreditate hanno completato un quadretto indecoroso. Sotto il profilo formale e istituzionale. Ha iniziato il suo discorso in ritardo clamoroso, affermando che la zona rossa sarebbe iniziata dal “21 dicembre”. Brivido. Il terrore è corso via cavo per i telespettatori e per gli astanti. Poi il premier si è corretto da solo. Dal 24 dicembre l’Italia in zona rossa. Solo pochi secondi di panico. Al termine, alla giornalista di Sky Tg24 sulle delucidazioni in merito ai ritardi ( “Perché siete arrivati in piena notte con queste misure?”), la risposta ha quasi dell’assurdo. Unadi ...