Conte, gaffe in diretta durante la conferenza stampa: cosa ha detto (Di sabato 19 dicembre 2020) 'Zona rossa dal 21 dicembre al 6 gennaio '. Queste sono state le parole del premier Conte durante la conferenza stampa di ieri sera in cui illustrava le restrizioni che avrebbero coinvolto gli ... Leggi su leggo (Di sabato 19 dicembre 2020) 'Zona rossa dal 21 dicembre al 6 gennaio '. Queste sono state le parole del premierladi ieri sera in cui illustrava le restrizioni che avrebbero coinvolto gli ...

msn_italia : Conte, gaffe in diretta durante la conferenza stampa: «Zona rossa dal 21 dicembre». La data è sbagliata - RenzoCianchetti : RT @Libero_official: 'E questo sarebbe un avvocato'. Gaffe di #Conte, cosa è uscito dalla sua bocca in conferenza stampa - SorryNs : RT @Libero_official: 'E questo sarebbe un avvocato'. Gaffe di #Conte, cosa è uscito dalla sua bocca in conferenza stampa - MyItaly3 : RT @Libero_official: 'E questo sarebbe un avvocato'. Gaffe di #Conte, cosa è uscito dalla sua bocca in conferenza stampa - nicolatonio : RT @Libero_official: 'E questo sarebbe un avvocato'. Gaffe di #Conte, cosa è uscito dalla sua bocca in conferenza stampa -