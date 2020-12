Confiscati beni di Vito Marino per un valore di 15 milioni di euro (Di sabato 19 dicembre 2020) Nella giornata di ieri, Agenti della Polizia di Stato in servizio presso la Divisione Anticrimine della Questura di Trapani e Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Trapani hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro e confisca emesso dal Tribunale di Trapani, a seguito di proposta per l’applicazione di misure di prevenzione... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio (Di sabato 19 dicembre 2020) Nella giornata di ieri, Agenti della Polizia di Stato in servizio presso la Divisione Anticrimine della Questura di Trapani e Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Trapani hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro e confisca emesso dal Tribunale di Trapani, a seguito di proposta per l’applicazione di misure di prevenzione... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani.

