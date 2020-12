Conferenza stampa Maran: «Siamo sulla strada giusta» (Di sabato 19 dicembre 2020) Rolando Maran ha parlato alla vigilia di Benevento-Genoa Rolando Maran, allenatore del Genoa, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro il Benevento. strada giusta – «Questa è la strada giusta, ma ovviamente dobbiamo migliorare. Stiamo raccogliendo i frutti del nostro lavoro. Dobbiamo essere bravi ad avere l’intensità avuta nelle ultime gare, dobbiamo avere un grande atteggiamento. Il Benevento ha reso la vita difficile a diverse squadre, noi dobbiamo farci valere». PANDEVA E ZAPPACOSTA – «In attacco ho la possibilità di scegliere e di averli a disposizione anche durante la partita. Se stanno bene giocano tutti, è un valore assoluto. Pandev e Zappacosta sono disponibili, quest’ultimo con un minutaggio ridotto perché rientra ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 dicembre 2020) Rolandoha parlato alla vigilia di Benevento-Genoa Rolando, allenatore del Genoa, ha parlato inalla vigilia della trasferta contro il Benevento.– «Questa è la, ma ovviamente dobbiamo migliorare. Stiamo raccogliendo i frutti del nostro lavoro. Dobbiamo essere bravi ad avere l’intensità avuta nelle ultime gare, dobbiamo avere un grande atteggiamento. Il Benevento ha reso la vita difficile a diverse squadre, noi dobbiamo farci valere». PANDEVA E ZAPPACOSTA – «In attacco ho la possibilità di scegliere e di averli a disposizione anche durante la partita. Se stanno bene giocano tutti, è un valore assoluto. Pandev e Zappacosta sono disponibili, quest’ultimo con un minutaggio ridotto perché rientra ...

gaiatortora : La peggior conferenza stampa di Conte. La confusione totale. E ci siamo arrivati ad oggi. Ancora non sono riusciti… - NicolaPorro : La conferenza stampa di #Conte (in ritardo di 70 minuti) sul #dpcmNatale ci conferma che passeremo le vacanze agli… - GiuseppeConteIT : Si è appena concluso il Consiglio dei Ministri. Fra poco conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi - ildelfinogiulio : Quando tutti i londinesi si scandalizzano per un leak sulla conferenza stampa delle 4, ma tu sei italiano e conosci… - patripatty5 : RT @mgmaglie: 'Ma non è incostituzionale controllare le abitazioni delle persone?' 'Siccome siamo in zona rossa,noi interveniamo sulla circ… -