CONFERENZA STAMPA DPCM CONTE/ Video, Decreto Natale, Italia zona rossa e ristori (Di sabato 19 dicembre 2020) Diretta Video streaming della CONFERENZA STAMPA di Giuseppe CONTE: il discorso alla nazione sul nuovo DPCM con ulteriori divieti sul Natale: Italia in zona rossa fino all'Epifania, le regole Leggi su ilsussidiario (Di sabato 19 dicembre 2020) Direttastreaming delladi Giuseppe: il discorso alla nazione sul nuovocon ulteriori divieti sulinfino all'Epifania, le regole

gaiatortora : La peggior conferenza stampa di Conte. La confusione totale. E ci siamo arrivati ad oggi. Ancora non sono riusciti… - GiuseppeConteIT : Si è appena concluso il Consiglio dei Ministri. Fra poco conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi - NicolaPorro : La conferenza stampa di #Conte (in ritardo di 70 minuti) sul #dpcmNatale ci conferma che passeremo le vacanze agli… - EnricoAzzu : RT @gaiatortora: La peggior conferenza stampa di Conte. La confusione totale. E ci siamo arrivati ad oggi. Ancora non sono riusciti ad orga… - pbenedetti50 : RT @LaPrimaManina: Aspettava la conferenza stampa di #Conte -