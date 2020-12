“Con la Ru486 la donna diventa il ‘sarcofago’ del proprio figlio” | consigliere leghista scatena la polemica Pd | “Mix di odio e fake news”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 19 dicembre 2020) “Con lalaildelprima di espellerlo e gettarlo chissà dove. Per lal’assunzione di questo farmaco in piena solitudine può essere molto pericoloso”. Andrea Asciuti,comunale della Lega a Firenze, in un comunicato del 17 dicembre ha criticato così la decisione di diffidare i manifesti contro la pillola abortivapromossi da Pro Vita e Famiglia onlus, che compaiono sulle fiancate di diversi camion pubblicitari in città. Una decisione arrivata dopo la mozione presentata il 14 dicembre in Consiglio regionale dalla consigliera del Pd Donatella Spadi con la quale si chiedeva “l’immediata rimozione dei manifesti affissi a Firenze contro la pillola abortiva ...