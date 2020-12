Come Gran Canaria è diventata la nuova Lampedusa delle rotte migratorie (Di sabato 19 dicembre 2020) Per le Canarie, il 2020 non sarà ricordato solo Come l’anno della pandemia, ma anche Come l’ennesima dimostrazione della pessima gestione della questione migratoria da parte dell’Europa. Secondo un’inchiesta del giornale spagnolo El Confidencial, da inizio anno a oggi, in questo arcipelago di appena sette isole sono arrivati più di 18.400 miGranti, 12mila dei quali negli ultimi due mesi. Rispetto a un anno fa, il numero degli arrivi nello stesso periodo è aumentato di sette volte: nel 2019, infatti, si aggiravano intorno alle 2.500 persone, mentre nel 2018 se ne contavano appena 1.300. A causa della chiusura forzata delle frontiere per l’epidemia, quest’anno i trafficanti si sono ritrovati costretti a percorrere questa rotta, abbandonata dal 2006, dopo la cosiddetta crisis de los cayucos, quando alle coste canarie ... Leggi su wired (Di sabato 19 dicembre 2020) Per le Canarie, il 2020 non sarà ricordato solol’anno della pandemia, ma anchel’ennesima dimostrazione della pessima gestione della questione migratoria da parte dell’Europa. Secondo un’inchiesta del giornale spagnolo El Confidencial, da inizio anno a oggi, in questo arcipelago di appena sette isole sono arrivati più di 18.400 miti, 12mila dei quali negli ultimi due mesi. Rispetto a un anno fa, il numero degli arrivi nello stesso periodo è aumentato di sette volte: nel 2019, infatti, si aggiravano intorno alle 2.500 persone, mentre nel 2018 se ne contavano appena 1.300. A causa della chiusura forzatafrontiere per l’epidemia, quest’anno i trafficanti si sono ritrovati costretti a percorrere questa rotta, abbandonata dal 2006, dopo la cosiddetta crisis de los cayucos, quando alle coste canarie ...

