Colpo di fortuna? L'Eredità, Insinna ha un nuovo campione: quanto ha vinto al primo colpo, incredibile (Di sabato 19 dicembre 2020) L'Eredità ha un nuovo campione: si chiama Simone e viene da Solesino, nell'ultima puntata del game show di Rai1 condotto da Flavio Insinna è riuscito a battere il super campione Massimo Cannoletta. Non solo, perché il ragazzo di soli 22 anni ha anche vinto alla sua prima ghigliottina, portando a casa la non indifferente cifra di 18.750 euro in gettoni d'oro. Per la verità Simone ha rischiato di fare un colpo ancora più grosso, dato che all'atto conclusivo de L'Eredità si era presentato con 150mila euro: la ghigliottina però si è rivelata più complessa del previsto in fase di scelta delle cinque parole da abbinare e così il ragazzo si è visto dimezzare più volte il montepremi. L'importante, però, è che sia riuscito a indovinare la ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) L'ha un: si chiama Simone e viene da Solesino, nell'ultima puntata del game show di Rai1 condotto da Flavioè riuscito a battere il superMassimo Cannoletta. Non solo, perché il ragazzo di soli 22 anni ha anchealla sua prima ghigliottina, portando a casa la non indifferente cifra di 18.750 euro in gettoni d'oro. Per la verità Simone ha rischiato di fare unancora più grosso, dato che all'atto conclusivo de L'si era presentato con 150mila euro: la ghigliottina però si è rivelata più complessa del previsto in fase di scelta delle cinque parole da abbinare e così il ragazzo si è visto dimezzare più volte il montepremi. L'importante, però, è che sia riuscito a indovinare la ...

snacidia : I miei dodici anni. Quando persi tutta l'innocenza e tutta l'infanzia per sempre e in un colpo solo, per fortuna senza quasi accorgermene. - Arion871 : @TorokFremen @Scatto__ @SashaR6_ @Gemini_R6 @AquiR6S @Lollo_R6 @natusvincere come si fa a dire 'mkers here because… - ghiblaway : Il signore per fortuna si è fermato di colpo, giusto in tempo. È sceso preoccupatissimo e si è offerto di portarmi… - Bella31654810b : RT @BarbaraColosimo: #CanYaman questo è il colpo di grazia........Io sto crivendo dal PARADISO.....fortuna il cell prende anche da quassù..… - DeFrancoFrance5 : RT @BarbaraColosimo: #CanYaman questo è il colpo di grazia........Io sto crivendo dal PARADISO.....fortuna il cell prende anche da quassù..… -

Ultime Notizie dalla rete : Colpo fortuna Grifo, Milanese svela il colpo di fortuna alabardato Calcio Grifo Ancora una lite a colpi di coltello: la polizia interviene e arresta due giovani

Una lite tra alcuni stranieri, questa notte, è degenerata in un accoltellamento, per fortuna non grave. E’ accaduto intorno alle 2 in via del Purgatorio, nelle vicinanze di un campetto da calcio, dove ...

Tost-Verstappen, quel colpo di fulmine nel 2014

Si dice che sia facile scoprire i grandi talenti: è impossibile che un occhio navigato non li riconosca quando ha la bravura e la fortuna di trovarselo davanti. Così, quando Franz Tost ha visto per la ...

Una lite tra alcuni stranieri, questa notte, è degenerata in un accoltellamento, per fortuna non grave. E’ accaduto intorno alle 2 in via del Purgatorio, nelle vicinanze di un campetto da calcio, dove ...Si dice che sia facile scoprire i grandi talenti: è impossibile che un occhio navigato non li riconosca quando ha la bravura e la fortuna di trovarselo davanti. Così, quando Franz Tost ha visto per la ...