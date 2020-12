Clamorosa retromarcia della Fei Nel 2021 gli Europei di completo

(Di sabato 19 dicembre 2020) di Paolo Manili Il coro generale di proteste che da tempo andava levandosi in tutto il mondo delha spinto la Fei a decidere di rimettere in calendario questa spettacolare manifestazione. Era ...

Ultime Notizie dalla rete : Clamorosa retromarcia

Quotidiano.net

Il coro generale di proteste che da tempo andava levandosi in tutto il mondo del completo ha spinto la Fei a decidere di rimettere in calendario questa spettacolare manifestazione. Era già successo an ...Le misure di Natale e Capodanno arriveranno tra 24 ore. L'ipotesi prevalente è un'Italia in zona rossa nei giorni festivi e prefestivi dal 24 dicembre al 3 gennaio, ma il premier Co vuole delle derogh ...