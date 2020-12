Cittadella nuova impresa | tris in rimonta | piena crisi Reggina

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 20 dicembre 2020) Ilvince ancora, malgrado l’emergenza che ha portato allo slittamento della gara alle 21,30. Per laprofonda, malgrado il cambio in panchina con Baroni al posto di Toscano: sette sconfitte nelle ultime otto partite. Gli amaranto sono andati in vantaggio con Liotti al 21’ del primo tempo, ma come spesso accade si sono fattire e ribaltare. Il pareggioal 40’ con un rigore trasformato da Tsadjout concesso per un fallo di mani di Lafferty. Nella ripresa la svolta: raddoppio di Proia all’8’ dopo un clamoroso errore di Stavropoulos, subito dopo laè rimasta in dieci per l’espulsione dello stesso Liotti e per i veneti è stato semplice trovare ilcon Branca. Ilè ora a tre punti dalla ...