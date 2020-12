Cinema | è morto Peter Lamont | scenografo dei film di 007 e premio Oscar per ' Titanic'

(Di sabato 19 dicembre 2020) Londra, 19 dic. - (Adnkronos) - Lo, arredatore e direttore artistico britannico, che ha legato la sua fama a 18della saga di James Bond e che ha vinto l'per le scenografie del kolossal "", èall'età di 91 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato dai produttori della serie di 007, Michael G. Wilson e Barbara Broccoli, che hanno dichiarato sull'account Twitter ufficiale della casa produttrice: "era un membro molto amato della famiglia Bond e un gigante del settore. E' stato inestricabilmente legato al design e all'estetica di James Bond sin da 'Goldfinger' (1964)". Altri dettagli sul luogo del decesso e le cause al momento non sono stati forniti. Nato a Londra il 12 ...

(Adnkronos) - Dal 1973 al '79 Lamont è art director di "Agente 007 - Vivi e lascia morire" (1973); "Agente 007 - L'uomo dalla pistola d'oro" (1974); "La spia che mi amava" (1977), di nuovo al fianco d ...Trionferà quindi con ‘…Se incontri Sartana prega per la tua morte, ‘…Se incontri Sartana prega per ... rimase più relegato al cinema nostrano. Da ricordare la sua presenza in ‘Gli orrori del castello ...