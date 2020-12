Agenzia_Ansa : E' morto di #Covid il #regista coreano #KimKi-duk Leone d'oro a #Venezia nel 2012, aveva 59 anni. #ANSA - TV7Benevento : Cinema: è morto Peter Lamont, scenografo dei film di 007 e premio Oscar per 'Titanic' (2)... - TV7Benevento : Cinema: è morto Peter Lamont, scenografo dei film di 007 e premio Oscar per 'Titanic'... - GiovanniTorre : RT @RepSpettacoli: È morto Jeremy Bulloch, il primo Boba Fett di 'Star Wars' - lucadotto : RT @repubblica: È morto Jeremy Bulloch, il primo Boba Fett di 'Star Wars' [aggiornamento delle 15:05] -

Ultime Notizie dalla rete : Cinema morto

(Adnkronos) - Dal 1973 al '79 Lamont è art director di "Agente 007 - Vivi e lascia morire" (1973); "Agente 007 - L'uomo dalla pistola d'oro" (1974); "La spia che mi amava" (1977), di nuovo al fianco d ...Trionferà quindi con ‘…Se incontri Sartana prega per la tua morte, ‘…Se incontri Sartana prega per ... rimase più relegato al cinema nostrano. Da ricordare la sua presenza in ‘Gli orrori del castello ...