Cime tempestose e il Romanzo Gotico

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 19 dicembre 2020), prima e unica opera dell’autrice Emily Bronte, esce per la prima volta nel 1847. Da molti considerata come il primo esempio di, l’opera non viene accolta positivamente né dalla critica né dal pubblico del tempo. Forse prevedendo questo esito, l’autrice firma il suocon lo pseudonimo di Ellis Bell per schivare i feedback negativi. Ci riesce per un po’. Molti credono infatti chesia unprecoce della carriera di sua sorella Charlotte, autrice del celebre Jane Eyre. Gli amori travolgenti e i sogni spettrali Heathcliff, protagonista insieme a Catherine delè un uomo che diventa crudele, dopo aver subìto a sua volta la cattiveria di altri uomini. Viene per invidia ...