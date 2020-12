Christmas Covid 19, il caos tra Dpcm e Ordinanze Regionali: la reazione del sindaco Morra (Di sabato 19 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPellezzano (Sa) – Suona come un duro sfogo quello che il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, affida al suo profilo Facebook dopo l’ordinanza emanata dalla regione Campania. “Tra Dpcm ed Ordinanze Regionali, noi sindaci, ancora una volta ci troviamo a fare i conti con il caos legislativo – scrive il sindaco – i cittadini, soprattutto gli imprenditori, ci chiedono chiarezza ma oramai siamo nel pieno conflitto tra le Istituzioni che giocano a chi è più forte, dimenticando che ogni atto normativo comporta danni enormi per gli operatori economici e per le famiglie dei loro collaboratori”. Il sindaco Morra non evita di definirsi sconcertato dalla mancanza di una tempistica chiara nell’adozione di provvedimenti ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 19 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPellezzano (Sa) – Suona come un duro sfogo quello che ildi Pellezzano, Francesco, affida al suo profilo Facebook dopo l’ordinanza emanata dalla regione Campania. “Traed, noi sindaci, ancora una volta ci troviamo a fare i conti con illegislativo – scrive il– i cittadini, soprattutto gli imprenditori, ci chiedono chiarezza ma oramai siamo nel pieno conflitto tra le Istituzioni che giocano a chi è più forte, dimenticando che ogni atto normativo comporta danni enormi per gli operatori economici e per le famiglie dei loro collaboratori”. Ilnon evita di definirsi sconcertato dalla mancanza di una tempistica chiara nell’adozione di provvedimenti ...

