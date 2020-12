Christmas (Baby please come home), il Natale raccontato dagli U2 (Di sabato 19 dicembre 2020) Per il 19° giorno del Calendario dell’Avvento Musicale creato dalla nostra redazione Metropolitan Music, ricordiamo la celebre cover degli U2: Christmas (Baby please come home). La canzone è scritta da Phil Spector, Ellie Greenwich e Jeff Barry ed è stata incisa nel 1963 da Darlene Love. Cantata ed incisa originariamente da Ronnie Spector, voce del girl group The Ronettes, è stata poi reinterpretata da molti artisti. Tra questi ricordiamo Jon Bon Jovi, Micheal Bublè, Mariah Carey. Il tema del brano è un tema caro alle canzoni natalizie, poiché spesso ricorre nei più celebri brani: l’emozione del ritorno a casa, il ricongiungimento con i nostri cari. La bellezza di vivere giorni colmi di una felicità tranquilla e pacata, giorni nei quali possiamo incontrare, magari dopo tanto tempo, le persone che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 19 dicembre 2020) Per il 19° giorno del Calendario dell’Avvento Musicale creato dalla nostra redazione Metropolitan Music, ricordiamo la celebre cover degli U2:). La canzone è scritta da Phil Spector, Ellie Greenwich e Jeff Barry ed è stata incisa nel 1963 da Darlene Love. Cantata ed incisa originariamente da Ronnie Spector, voce del girl group The Ronettes, è stata poi reinterpretata da molti artisti. Tra questi ricordiamo Jon Bon Jovi, Micheal Bublè, Mariah Carey. Il tema del brano è un tema caro alle canzoni natalizie, poiché spesso ricorre nei più celebri brani: l’emozione del ritorno a casa, il ricongiungimento con i nostri cari. La bellezza di vivere giorni colmi di una felicità tranquilla e pacata, giorni nei quali possiamo incontrare, magari dopo tanto tempo, le persone che ...

