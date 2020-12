Christian De Sica : tutto su di lui – età, carriera, moglie (Di sabato 19 dicembre 2020) Christian De Sica è il figlio del regista e attore Vittorio De Sica e dell’attrice spagnola Maria Mercader. È nato il 5 gennaio del 1951 sotto il segno del Capricorno, a Roma. Il fratello maggiore, Manuel De Sica, scomparso nel 2014, era un apprezzato compositore di colonne sonore. Christian ha studiato a Roma, ha conseguito la maturità clasSica al Collegio Nazareno, e si è anche iscritto alla Sapienza di Roma a Lettere senza però mai terminare gli studi. Dopo un tentativo non esaltante come cantante, ha deciso di seguire le orme del padre. Ha raggiunto grande popolarità grazie alla partecipazione a numerose commedie di successo, in particolare i cosiddetti cinepanettoni, nei quali ha formato un’affiatata coppia comica con Massimo Boldi – fino al 2005, riprendendola poi nel ... Leggi su giornal (Di sabato 19 dicembre 2020)Deè il figlio del regista e attore Vittorio Dee dell’attrice spagnola Maria Mercader. È nato il 5 gennaio del 1951 sotto il segno del Capricorno, a Roma. Il fratello maggiore, Manuel De, scomparso nel 2014, era un apprezzato compositore di colonne sonore.ha studiato a Roma, ha conseguito la maturità clasal Collegio Nazareno, e si è anche iscritto alla Sapienza di Roma a Lettere senza però mai terminare gli studi. Dopo un tentativo non esaltante come cantante, ha deciso di seguire le orme del padre. Ha raggiunto grande popolarità grazie alla partecipazione a numerose commedie di successo, in particolare i cosiddetti cinepanettoni, nei quali ha formato un’affiatata coppia comica con Massimo Boldi – fino al 2005, riprendendola poi nel ...

Maria33737133 : Christian De Sica ha avuto il privilegio di nascere da un padre genio assoluto. Ha buttato tutto al cesso prestando… - minovr69 : #isolitiignoti caspita quanto si è imbolsito Christian De Sica. - LellyMellyy : Non avevo bisogno di vedere Christian De Sica ridotto così. #isolitiignoti - Notiziedi_it : Christian De Sica a Verissimo: la chiave del successo sta nel rimanere per strada | Video Mediaset - NonFarcela : (Il che conferma l’intelligenza del Christian De Sica uomo, che come attore si è invece irrimediabilmente rovinato.) -