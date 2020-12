CHRISTIAN DE SICA/ "Di mio padre Vittorio ho ereditato poco, ecco cosa" (Verissimo) (Di sabato 19 dicembre 2020) CHRISTIAN De SICA ospite a Verissimo su Canale 5: il regista e attore presenta il film "Natale su Marte" che segna il ritorno sul set con Massimo Boldi Leggi su ilsussidiario (Di sabato 19 dicembre 2020)Deospite asu Canale 5: il regista e attore presenta il film "Natale su Marte" che segna il ritorno sul set con Massimo Boldi

NonFarcela : (Il che conferma l’intelligenza del Christian De Sica uomo, che come attore si è invece irrimediabilmente rovinato.) - NonFarcela : «L’errore fatto da papà, Sordi, Tognazzi, Gassman... è stato chiudersi nelle loro ville. Io vado in giro per stare… - xCaaarlaa : Ma che è successo a Christian De Sica? - giuliadesanti : #verissimo faccio una confessione: Io da sempre innamorata di Christian De Sica. Mi ispira un sacco ???? - infoitcultura : Verissimo, Anticipazioni: ospiti della Puntata, Tiziano Ferro, Antonella Elia e Christian De Sica -