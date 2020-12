Chiude l' atelier causa covid | Roberta regala abiti da sposa a chi ha bisogno

(Di sabato 19 dicembre 2020) Aveva chiuso il negozio didain aprile, in estate aveva messo in vendita quelli in magazzino, poi durante il ricovero per ha deciso dirli alle ragazze che si voglionore e ...

Gazzettino : Chiude l'atelier, #abiti da sposa gratis regalati a chi ha bisogno -

Ultime Notizie dalla rete : Chiude atelier

Il Gazzettino

Aveva chiuso il negozio di abiti da sposa in aprile, in estate aveva messo in vendita quelli in magazzino, poi durante il ricovero per Covid ha deciso di regalarli alle ragazze che si ...Aveva chiuso il negozio di abiti da sposa in aprile, in estate aveva messo in vendita quelli in magazzino, poi durante il ricovero per Covid ha deciso ...