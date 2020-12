Chi è la stilista Maria Rosa De Sica, figlia del famoso Christian De Sica (Di sabato 19 dicembre 2020) Maria Rosa De Sica, 29 anni, è la figlia di Christian De Sica. Dopo la laurea all’Istituto Europeo di Design, frequenta un master in fashion design all’Accademia del Lusso e poi uno stage presso la maison Ferragamo, creando successivamente un marchio di moda “Mariù“. In una vecchia intervista ai microfoni di Grazia ha svelato: “Il mio cognome famoso non è mai stato un problema. Forse ho avuto meno privacy di altre adolescenti, ma ho goduto di continui stimoli. E sono sempre stata orgogliosa di chiamarmi De Sica”. Poi ha aggiunto: “Il cinema fa parte del mio dna. Sono cresciuta sul set, ho sentito parlare di film anche a cena, fin da bambina”. Poi ha svelato il suo legame con il mondo della moda: ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 19 dicembre 2020)De, 29 anni, è ladiDe. Dopo la laurea all’Istituto Europeo di Design, frequenta un master in fashion design all’Accademia del Lusso e poi uno stage presso la maison Ferragamo, creando successivamente un marchio di moda “Mariù“. In una vecchia intervista ai microfoni di Grazia ha svelato: “Il mio cognomenon è mai stato un problema. Forse ho avuto meno privacy di altre adolescenti, ma ho goduto di continui stimoli. E sono sempre stata orgogliosa di chiamarmi De”. Poi ha aggiunto: “Il cinema fa parte del mio dna. Sono cresciuta sul set, ho sentito parlare di film anche a cena, fin da bambina”. Poi ha svelato il suo legame con il mondo della moda: ...

